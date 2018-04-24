В Никольском саду в Петербурге посадили рябины

В Петербурге высадили рябины, передает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Молодые деревья появились в Никольском саду.

Всего в апреле и мает в садах, парках и скверах Северной столицы посадят 11 тысяч деревьев. Полторы тысячи из них появятся в центре города. Среди деревьев, которыми будет озеленен Петербург — рябины, парковые розы, сирень, кизильник, разные виды спиреи, дубы, каштаны и черемуха.

В очереди на озеленение — Овсянниковский сад, набережная Фонтанки, канал Грибоедова и сквер на Суворовском проспекте.