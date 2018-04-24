Тест: куда податься на майские и не пожалеть?

Вы слишком заработались и из-за этого не решили, куда бы отправиться на майские праздники? Не беда, в этом тесте вопросы подобраны так, что мы точно определим, какой отдых вас ждет!

Одни любят природу и шашлыки на даче в окружении родственников, другие не видят смысла в путешествии, если им не удастся получить заряд адреналина. Кто-то обожает море и горячий песок, на котором можно загорать целый день, а вечером отправиться бар и пить вино до самой ночи. А кто-то лучше посетит одну из модных столиц, чтобы пополнить свой гардероб или просто изучить новинки на Неделях моды.

Пройдите тест и узнайте, что вы хотите от отдыха на самом деле.