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Тест: куда податься на майские и не пожалеть?
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Тест: куда податься на майские и не пожалеть? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
Вы слишком заработались и из-за этого не решили, куда бы отправиться на майские праздники? Не беда, в этом тесте вопросы подобраны так, что мы точно определим, какой отдых вас ждет!
Одни любят природу и шашлыки на даче в окружении родственников, другие не видят смысла в путешествии, если им не удастся получить заряд адреналина. Кто-то обожает море и горячий песок, на котором можно загорать целый день, а вечером отправиться бар и пить вино до самой ночи. А кто-то лучше посетит одну из модных столиц, чтобы пополнить свой гардероб или просто изучить новинки на Неделях моды.
Пройдите тест и узнайте, что вы хотите от отдыха на самом деле.
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