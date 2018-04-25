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Албин объяснил, почему московская система реновации не подходит Петербургу
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Албин объяснил, почему московская система реновации не подходит Петербургу 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Игорь Албин высказал свою позицию по поводу возможной реновации в Петербурге. По версии вице-губернатора северная столица не сможет повторить московский опыт.
Чиновник рассказал о своем видении проблемы на заседании Гильдии журналистов, работающих в сфере строительства и архитектуры. Албин назвал несколько причин: отсутствие такого финансового обеспечения, как в Москве, собственный десятилетний опыт программы реновации и большое количество объектов культурного наследия.
По мнению вице-губернатора, нужно следовать собственному сценарию, а не копировать чужой: «Московский опыт нам не повторить, а свой необходимо создать, опираясь на собственные победы и неудачи».
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