Албин объяснил, почему московская система реновации не подходит Петербургу

Игорь Албин высказал свою позицию по поводу возможной реновации в Петербурге. По версии вице-губернатора северная столица не сможет повторить московский опыт.

Чиновник рассказал о своем видении проблемы на заседании Гильдии журналистов, работающих в сфере строительства и архитектуры. Албин назвал несколько причин: отсутствие такого финансового обеспечения, как в Москве, собственный десятилетний опыт программы реновации и большое количество объектов культурного наследия.

По мнению вице-губернатора, нужно следовать собственному сценарию, а не копировать чужой: «Московский опыт нам не повторить, а свой необходимо создать, опираясь на собственные победы и неудачи».