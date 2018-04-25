Ещё
Игорь Албин: реновация «по-московски» не подходит Санкт-Петербургу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Албин: реновация «по-московски» не подходит Санкт-Петербургу 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что считает реновацию по образцу Москвы неподходящей для Северной столицы. В качестве альтернативы он призвал создавать свой опыт, который будет базироваться на существующих победах и неудачах.
Об этом Албин рассказал на встрече с членами Гильдии журналистов из сферы строительства и архитектуры. Вице-губернатор отметил, что все же существуют удачные градостроительные программы от московских властей и примером одной из них можно назвать «Рубль за квадратный метр» — эта программа позволяет сдавать в аренду здания-памятники. Перенять такой опыт Санкт-Петербургу было бы полезно, считает чиновник.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию. По мнению главы ведомства Михаила Меня, программу, запущенную в Москве, также можно реализовать в субъектах, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.
Среди таких субъектов Мень назвал шесть российских городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге наградят главных любителей котиков Музеи Кремля временно приостановили онлайн-продажу билетов В Саранске открылся Культурно-выставочный центр Русского музея
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Как уходили знаменитости6
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение