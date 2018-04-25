Игорь Албин: реновация «по-московски» не подходит Санкт-Петербургу 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что считает реновацию по образцу Москвы неподходящей для Северной столицы. В качестве альтернативы он призвал создавать свой опыт, который будет базироваться на существующих победах и неудачах.
Об этом Албин рассказал на встрече с членами Гильдии журналистов из сферы строительства и архитектуры. Вице-губернатор отметил, что все же существуют удачные градостроительные программы от московских властей и примером одной из них можно назвать «Рубль за квадратный метр» — эта программа позволяет сдавать в аренду здания-памятники. Перенять такой опыт Санкт-Петербургу было бы полезно, считает чиновник.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что Минстрой огласил список российских городов-кандидатов на реновацию. По мнению главы ведомства Михаила Меня, программу, запущенную в Москве, также можно реализовать в субъектах, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.
Среди таких субъектов Мень назвал шесть российских городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.