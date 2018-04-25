«Интересант» поздравляет директора Русского музея Владимира Гусева с днем рождения

Один из главных деятелей культуры Санкт-Петербурга — директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 73 года.

Владимир Александрович был избран на должность директора Русского музея в 1988 году. Под его руководством он стал крупнейшим центром отечественного искусства, целым государством культуры.

В музее ежегодно проходят десятки выставок, привлекающих большое внимание как петербуржцев, так и многочисленных туристов. У стен Русского музея и его филиалов часто можно видеть очереди. Это — зримый результат работы коллектива музея во главе с Владимиром Гусевым.

Сердечно поздравляя Владимира Александровича с днем рождения, редакция «Интересанта» желает ему здоровья, счастья и успехов.