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«Интересант» поздравляет директора Русского музея Владимира Гусева с днем рождения
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«Интересант» поздравляет директора Русского музея Владимира Гусева с днем рождения 

Интересант 1 час назад
Один из главных деятелей культуры Санкт-Петербурга — директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 73 года.
Владимир Александрович был избран на должность директора Русского музея в 1988 году. Под его руководством он стал крупнейшим центром отечественного искусства, целым государством культуры.
В музее ежегодно проходят десятки выставок, привлекающих большое внимание как петербуржцев, так и многочисленных туристов. У стен Русского музея и его филиалов часто можно видеть очереди. Это — зримый результат работы коллектива музея во главе с Владимиром Гусевым.
Сердечно поздравляя Владимира Александровича с днем рождения, редакция «Интересанта» желает ему здоровья, счастья и успехов.
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