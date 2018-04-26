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Музей «Садовое кольцо» представит выставку старинных открыток
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Музей «Садовое кольцо» представит выставку старинных открыток 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Выставка «Детские образы» откроется в музее «Садовое кольцо» 11 мая в рамках проекта «Десятилетие детства в Российской Федерации».
Экспонаты коллекции, предоставленные Еленой Иерусалимской, были выпущены с 1903 по 1918 год.
Уточним, что все открытки хозяйка произведений получила от своей бабушки. На обратной стороне сохранились тексты посланий.
На выставке продемонстрируют открытки, сделанные в Чехословакии, на которых изображены детские образы, уточнили на официальном сайте музея.
Посетить экспозицию можно, приехав по адресу: проспект Мира, дом 14. Вход свободный.
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