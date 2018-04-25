В Петербурге появилась игра на знание районов города

В Петербурге запустили игру «Кварталы» на знание районов города, пишет «Бумага».

Для участия необходимо указать свой адрес и на основе данный программа будет придумывать вопросы о том или ином районе города о блюдах, которые подают в местных ресторанах, ближайших продуктовых магазинах и наличии круглосуточной аптеки и многом другом. Победит тот, кто ответит на все 12 вопросов и наберет максимальное количество баллов.