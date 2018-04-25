В Петербурге появился сквер имени Сергея Довлатова

В Санкт-Петербурге в честь писателя Сергея Довлатова назвали сквер. Об этом сообщается на сайте правительства города.

"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям правительство Санкт-Петербурга постановляет присвоить безымянным объектам зеленых насаждений следующие наименования — сквер Сергея Довлатова на Загородном проспекте между домом номер 15 и 17", — говорится в сообщении.

Также в городе появились скверы Александра Белова, Валентины Котовой и Владимира Кондрашина

Ранее сообщалось, что в Таллине установят памятник Сергею Довлатову.

Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х. Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл "Компромисс".