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В Петербурге появился сквер имени Сергея Довлатова
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В Петербурге появился сквер имени Сергея Довлатова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петербурге в честь писателя Сергея Довлатова назвали сквер. Об этом сообщается на сайте правительства города.
"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям правительство Санкт-Петербурга постановляет присвоить безымянным объектам зеленых насаждений следующие наименования — сквер Сергея Довлатова на Загородном проспекте между домом номер 15 и 17", — говорится в сообщении.
Также в городе появились скверы Александра Белова, Валентины Котовой и Владимира Кондрашина.
Ранее сообщалось, что в Таллине установят памятник Сергею Довлатову.
Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х. Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл "Компромисс".
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