XX фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня на ВДНХ 

XX Международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня 2018 года в павильоне № 75 на ВДНХ и представит не только конкурс музеев, но и экспозиционную, деловую и культурную программы. Главная тема юбилейного фестиваля — «Музеи и общество». Всего для участия в программах фестиваля в этом году зарегистрировались 386 российских и 48 зарубежных музеев. В 2018 году официальными регионами-партнерами «Интермузея» стали Московская область и Красноярский край. 14 подмосковных музеев представят проект «Идем в музей», а также примут участие в основной конкурсной программе. Стенд Красноярского края объединит 11 музеев из Красноярска, Норильска, Дудинки, Игарки, Железногорска, Шушенского, Енисейска, Минусинска и Ачинска. Красноярский край также готовит специальные мероприятия в рамках деловой программы фестиваля. Фестиваль «Интермузей» впервые был проведен в 1999 году, его организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при содействии Союза музеев России и Благотворительного фонда В. Потанина.
Источник: пресс-служба Министерства культуры РФ