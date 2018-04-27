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Школьники могут посетить московские музеи бесплатно
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Школьники могут посетить московские музеи бесплатно 

Каховка 27 минут назад
Фото: Каховка
В рамках проекта «Музеи — детям» московские школьники могут бесплатно посетить один из 90 музеев, галерей и выставочных залов столицы. Об этом сообщается официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
«Бесплатные билеты предоставляются учащимся московских школ и колледжей в рамках проекта «Музеи — детям», который объединяет крупнейшие площадки по всему городу.. В число участников проекта входят: Музей Москвы, музей-панорама «Бородинская битва», Государственный музей истории ГУЛАГа и Музей космонавтики, музеи-квартиры русских писателей и поэтов. Также юные жители столицы могут попасть в некоторые государственные галереи, усадьбы и выставочные залы», — написано в сообщении.
Чтобы получить бесплатный билет ребенок должен приложить к специальному считывателю на кассе, отмеченной вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет», свою социальную карту или карту «Москвенок». Взрослый может бесплатно пройти в музей с группой от восьми до 10 детей.
В рамках этого проекта в ЮЗАО можно посетить следующие музеи:
— выставочный зал «Галерея „Беляево“» «улица Профсоюзная, дом 100);
— галерея „Нагорная“ (улица Ремизова, дом 10);
— Государственный Дарвиновский музей» (улица Вавилова, дом 57).
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