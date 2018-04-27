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В День города по Невскому проспекту проведут четырех слоних
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В День города по Невскому проспекту проведут четырех слоних 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
По Невскому проспекту в Петербурге пройдет шествие слоних, сообщает Мойка78. Эти животные возглавят цирковой парад, который состоится в центре Северной столицы в День города, 27 мая.
В 12.00 колонна стартует от здания цирка на Фонтанке, проследует по Невскому проспекту до Михайловской улицы, заглянет на площадь Искусств и по Инженерной улице вернется к цирку.
Всего в параде будут принимать участие 4 слонихи.
Мероприятие приурочено не только к 315-му дню рождения Петербурга, но и к завершению Международного фестиваля цирковых искусств, который пройдет в городе с 24 по 27 мая. Ведущими фестиваля станут дрессировщик Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус.
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