ПМЭФ-2018 анонсировал культурную программу

Участников Петербургского международного экономического форума ожидает насыщенная культурная программа. Форум пройдет 24–26 мая 2018 года.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков отметил, что в этом году культурная программа наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. Он надеется, что эти мероприятия доставят участникам и гостям массу приятных впечатлений и воспоминаний.

Так, 23 мая в Михайловском театре состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В Гербовом зале Эрмитажа концертом "Выдающиеся голоса XXI века" откроется музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга".

На следующий день в рамках перекрестного года России и Японии на сцене Концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского

25 мая в Президентской библиотеке состоится благотворительный гала-концерт, а на Новой сцене Мариинского театра выступит прославленный пианист Денис Мацуев с оркестром Дрезденской государственной капеллы.

26 мая на Дворцовой площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников Форума, которое завершится гала-концертом "Классика на Дворцовой".