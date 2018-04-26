Ещё
ПМЭФ-2018 анонсировал культурную программу
Далее:
Читайте также:
Ещё

ПМЭФ-2018 анонсировал культурную программу 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: vesti.ru
Участников Петербургского международного экономического форума ожидает насыщенная культурная программа. Форум пройдет 24–26 мая 2018 года.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков отметил, что в этом году культурная программа наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. Он надеется, что эти мероприятия доставят участникам и гостям массу приятных впечатлений и воспоминаний.
Так, 23 мая в Михайловском театре состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. В Гербовом зале Эрмитажа концертом "Выдающиеся голоса XXI века" откроется музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга".
На следующий день в рамках перекрестного года России и Японии на сцене Концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского.
25 мая в Президентской библиотеке состоится благотворительный гала-концерт, а на Новой сцене Мариинского театра выступит прославленный пианист Денис Мацуев с оркестром Дрезденской государственной капеллы.
26 мая на Дворцовой площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников Форума, которое завершится гала-концертом "Классика на Дворцовой".
Вести.Ru: последние новости
В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты" Суд Великобритании запретил отправить тяжелобольного мальчика на лечение в Ватикан "Золотую маску" получил спектакль Большого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы19
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру24
Киноляпы, которые никто не замечал23
Круз прыгал с парашютом 106 раз для нужного кадра2
Как уходили знаменитости16
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение