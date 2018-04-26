Выставки, кинопоказы, экскурсии: в Башкирии в «Ночи музеев» будут работать 98 площадок

В Башкирии в середине мая пройдет уже традиционная акция «Ночь музеев», в которой примут участие 98 картинных галерей, выставочных залов и творческих мастерских.

Большая часть мероприятий начнется в 17:00, а вход на многие площадки будет либо вовсе бесплатным, либо за символическую плату. Например, в уфимский музей почты можно будет прийти просто так, чтобы получить коллекционное спецгашение или погрузиться в атмосферу уездной почтовой станции. В Национальном музее Башкирии пройдет сразу несколько выставок: вышивки, кузнечного дела, живописи. Сотрудники проведут несколько мастер-классов, например, по изготовлению керамической посуды и покажут исторические фильмы.

— В 2018 году «Ночь музеев» проводится по двум основным темам. Первая — «шедевры запасников». Музеи покажут исключительные по своей художественной ценности музейные предметы, которые до этого редко показывались или вовсе не выставлялись. Вторая тема — «Год семьи в Башкирии», которой будут посвящены выставки и образовательные мероприятия, — сообщили организаторы акции.

Двери для посетителей распахнут 98 площадок 19 мая. В Уфе акция будет проходить на 16 площадках, их полный список можно увидеть на сайте.