Около 50 культурных площадок откроются в Барнауле в «Ночь музеев»

47 музеев Барнаула присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев», сообщает управление по культуре и архивному делу.

В крае акцию поддержат около 100 учреждений культуры.

В этом году заявились новые участники. Так, музей Алтайского государственного медицинского музея приглашает горожан познакомиться с историей медицины на Алтае. Гости увидят старинные инструменты и приборы, лекарства, а также книги. Театр кукол «Сказка» подготовил для гостей «Ночи музеев» мастер-классы, выставку кукол, а также квест.

Автомобильная тематика заявлена во Дворце творчества детей и молодежи. В рамках выставки будет представлена ретротехника — самокаты, педальные автомобили.

Горожан приглашают посетить и открытую площадку — парк «Центральный». Сотрудники парка подготовят фотозону с ретроаттракционами и устроят кинопоказ под открытым небом.

Организаторы акции «Ночь музеев» сообщают, что между культурными площадками будут курсировать автобусы. Оплатив проезд в транспорте, вы сможете посетить музеи бесплатно. Стоимость билета 250-300 рублей. Точный список музеев можно узнать перед началом акции.

Справка:

Акция «Ночь музеев» пройдет 19 мая с 19:00 до 2:00.