В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый

Выставка Петербург 2103 рассказывает о всех стадиях становления Санкт-Петербурга в контексте современности, всякий раз подчеркивая, что события прошлого актуальны и в настоящем. Напоминая в названии выставки о дате 400-летия, организаторы выставки показывают, что история города, возможно, еще только начинается.

Выставка состоит из 4 разделов: история Петербурга; настоящее Петербурга; игра «Построй свой город»; будущее Петербурга.

Выставка стартует 20 июня в Центральном выставочном зале «Манеж».

В течении работы всей выставки на первом этаже Манежа в Аванзале будет функционировать зона отдыха, которая будет регулярно трансформироваться в пространство для проведения дискуссий и лекций на актуальные темы в области урбанистики, науки и искусства, культуры и современных технологий.