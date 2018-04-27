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В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый
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В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый 

FashionTime 46 минут назад
Фото: FashionTime
Выставка Петербург 2103 рассказывает о всех стадиях становления Санкт-Петербурга в контексте современности, всякий раз подчеркивая, что события прошлого актуальны и в настоящем. Напоминая в названии выставки о дате 400-летия, организаторы выставки показывают, что история города, возможно, еще только начинается.
Выставка состоит из 4 разделов: история Петербурга; настоящее Петербурга; игра «Построй свой город»; будущее Петербурга.
Выставка стартует 20 июня в Центральном выставочном зале «Манеж».
В течении работы всей выставки на первом этаже Манежа в Аванзале будет функционировать зона отдыха, которая будет регулярно трансформироваться в пространство для проведения дискуссий и лекций на актуальные темы в области урбанистики, науки и искусства, культуры и современных технологий.
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