Музей истории Оренбурга отметил юбилей

В 2018 году музей истории Оренбурга отмечает свое 35-летие. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея, прошло в пятницу, 27 апреля.

Поздравления от главы города зачитала начальник управления по культуре и искусству администрации Оренбург Татьяна Резницкая. Она поблагодарила коллектив музея за профессиональный и творческий подход к работе.

«От всей души поздравляю вас с этой замечательной датой! Благодарю всех сотрудников за самоотверженную работу, за открытие новых страниц истории нашего любимого города. За то, что вы стараетесь сделать музей ярким и интересным. Мы гордимся вами!» — сказала она.

Музей был основан в 1970-е годы. Тогда председатель Оренбургского горисполкома Юрий Гаранькин принял решение о необходимости создания музея в здании бывшей гауптвахты. После необходимых ремонтных работ в здании, построенном в 1856 году, был открыт отдел досоветской истории Областного краеведческого музея. Одновременно с реставрацией здания на башне восстановили часы по чертежам оренбургского часовщика Кузнецова.

Окончательное открытие музея истории Оренбурга состоялось 30 апреля 1983 года. Спустя четыре года, в 1987, здание было поставлено на учет как памятник архитектуры, а в 1995 — Музей включили в список памятников архитектуры федерального значения.

Сейчас музей включает в себя несколько структурных подразделений, в его запасниках более десяти тысяч экспонатов.

«35 лет — это когда за плечами уже есть опыт, а впереди ещё целая жизнь. Сегодня мы не только принимаем посетителей и рассказываем им историю нашего города, музей проводит много выездных мероприятий в школах и детских садах. У нас много интересных проектов и идей. Мы очень любим наш музей и с радостью ждем в гости всех оренбуржцев.

За многолетний и добросовестный труд лучшим сотрудникам Музея вручили благодарности от управления по культуре и искусству администрации города