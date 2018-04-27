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На Соколе откроется площадка городского музыкального фестиваля
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На Соколе откроется площадка городского музыкального фестиваля 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Одна из площадок фестиваля «Московская весна a cappella» заработает на Новопесчаной улице. Об этом сообщает официальный сайт московской мэрии.
Как уточняется, на площадке себя можно будет попробовать в различных танцевальных направлениях, а также в искусстве диджеинга. Откроется фестиваль 27 апреля.
В числе планируемых мастер-классов — «Азы балета», «Джаз-модерн», «Стань диджеем». Кроме того, на площадке пройдут выступления вокальных коллективов в жанре a cappella.
Адрес проведения фестиваля на Соколе: Новопесчаная улица, владение 12. (ео)
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