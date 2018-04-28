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Музей PERMM получил престижную премию в области современного искусства за проект для подростков
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Музей PERMM получил престижную премию в области современного искусства за проект для подростков 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Музей современного искусства PERMM стал лауреатом престижной государственной премии «Инновация» за музейную резиденцию «Подросток + музей».
«Инновация» считается главной российской государственной наградой в области современного искусства. Она проводится при поддержке Минкультуры России, а ее организатором является Государственный центр современного искусства.
В этом году премию «Инновация» в номинации «Образовательный проект» получила музейная резиденция «Подросток + музей», которая началась в марте 2017 года. В рамках проекта эксперты из разных музеев сначала обсудили с подростками работу культурных сообществ и учреждений, а затем вместе с ними реализовали несколько музейных проектов.
— Была создана выставка «Уязвимость», размещены арт-объекты в городах и селах Пермского края, — рассказали в PEPMM.
Осенью 2018 года планируется выпуск методического издания по итогам работы проекта «Подросток + музей».
В апреле в пермском музее современного искусства открылась выставка воронежского художника Ивана Горшкова «Утопия драконов.
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