Музей PERMM получил престижную премию в области современного искусства за проект для подростков

Музей современного искусства PERMM стал лауреатом престижной государственной премии «Инновация» за музейную резиденцию «Подросток + музей».

«Инновация» считается главной российской государственной наградой в области современного искусства. Она проводится при поддержке Минкультуры России , а ее организатором является Государственный центр современного искусства.

В этом году премию «Инновация» в номинации «Образовательный проект» получила музейная резиденция «Подросток + музей», которая началась в марте 2017 года. В рамках проекта эксперты из разных музеев сначала обсудили с подростками работу культурных сообществ и учреждений, а затем вместе с ними реализовали несколько музейных проектов.

— Была создана выставка «Уязвимость», размещены арт-объекты в городах и селах Пермского края, — рассказали в PEPMM.

Осенью 2018 года планируется выпуск методического издания по итогам работы проекта «Подросток + музей».