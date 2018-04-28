Вход в Музей Победы 9 мая будет бесплатным

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Музей Победы на Поклонной горе к празднику 9 мая подготовил специальную программу, мероприятия которой будут доступны всем желающим абсолютно бесплатно, сообщает в субботу пресс-служба музея.

"В этот день в диорамах и залах музея оживет история Великой Отечественной войны. Словно сошедшие с батальных полотен, артисты разыграют сцены из истории грандиозных сражений, изображенных в диорамах, а в экспозиции музея «красноармейцы» познакомят посетителей с условиями военного быта, расскажут о малоизвестных фактах военной истории", — говорится в сообщении.

В рамках празднования Дня Победы, гости смогут посетить гала-концерт в Зале Полководцев, кинофестивали современных художественных и документальных фильмов в двух кинозалах. Кроме того, посетителям предложат принять участие в акции «Лента Победы на Голубе мира». Каждый желающий сможет повязать георгиевскую ленту на специально созданной символической конструкции — Голубе мира.

В 22:00 небо будет запущен праздничный салют, и Музей Победы приглашает на свои открытые площадки, которые в этот день будут работать до 23:00. Гости в этот вечер увидят световое шоу — с 22:15 до 24:00 фасад музея превратится в экран, на котором с помощью современных технологий будут демонстрироваться мини-фильмы о самых масштабных сражениях в истории человечества.

"Весь день 9 Мая вход в музей и на открытые площадки будет бесплатным, и в течение всего дня на сайте музея можно будет посмотреть текстовую онлайн-трансляцию, рассказывающую о том, как проходят торжества на Поклонной горе", — добавили в пресс-службе.