Собаки покусали жителей Петербурга 9 тысяч раз за год 

В 2017 году собаки кусали петербуржцев 9 тысяч раз. Об этом в рамках заседания в Смольном заявила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.
По ее словам, домашние любимцы чаще проявляли агрессию к своим хозяевам, чем бездомные собаки по отношению к прохожим.
Подводя итог, Митянина предложила незамедлительно принять проект декларации по защите животных в Петербурге, но ее инициатива была отклонена губернатором города Георгием Полтавченко. «Предложение хорошее, — отметил градончальник. — Предлагаю проект декларации вынести на общественное обсуждение и после этого подписать». В документе будет прописан пункт об ответственности владельцев за собак за поведение питомцев.
Напомним, кошки в прошлом году кусали жителей Петербурга 2,4 тысячи раз.