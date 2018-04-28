В Петергофе заработали фонтаны 

28 апреля в Петергофе запустили фонтаны. Теперь вход в парк снова становится платным, а для посетителей также станут доступны музей «Гроты Большого каскада», дворец «Марли», музей фонтанного дела и павильон «Эрмитаж». Дворец «Монплезир» и вольеры и музей «Императорские яхты» все еще закрыты, их можно будет посетить с 26 мая. Официальное открытие сезона фонтанов в музее-заповеднике пройдет 19 мая. В этом году праздник посвятят 100-летию музейной жизни пригородных резиденций российских императоров.