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Световые фильмы покажут в майские праздники на здании Музея Победы в Москве
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Световые фильмы покажут в майские праздники на здании Музея Победы в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители и гости Москвы смогут посмотреть световые фильмы о войне на здании Музея Победы во время майских праздников, говорится в сообщении пресс-службы музея.
«В течение трех дней — с 9 по 11 мая — на фасаде Музея Победы на Поклонной горе можно будет увидеть световые фильмы, рассказывающие о грандиозных битвах Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
С помощью технологии видеомэппинга на здании музея можно будут проецироваться сцены из героического прошлого нашего Отечества, а звуковое сопровождение создаст у зрителей иллюзию полного присутствия. На величественном фасаде музея Победы словно оживут страницы истории великой войны.
Кроме того, световые фильмы о девяти городах-героях покажут в Москве на фасаде центрального выставочного зала «Манеж» с 1 по 11 мая.
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