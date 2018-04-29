В США открылся посвященный рабству музей

В штате Алабама открылся музей наследия, посвященный истории рабства на территории США. Об этом сообщает NBC News.

На территории музея располагаются «свидетельства» истории работорговли в США и экспонаты посвященные современным проблемам общества.

В частности, в музее находятся 800 стальных памятников, которые посвящены жертвам линчевания в США.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о посещении Национального музея афроамериканской истории.