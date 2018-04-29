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В США открылся посвященный рабству музей
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В США открылся посвященный рабству музей 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
В штате Алабама открылся музей наследия, посвященный истории рабства на территории США. Об этом сообщает NBC News.
На территории музея располагаются «свидетельства» истории работорговли в США и экспонаты посвященные современным проблемам общества.
В частности, в музее находятся 800 стальных памятников, которые посвящены жертвам линчевания в США.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о посещении Национального музея афроамериканской истории.
Музей был создан в 2003 году. Церемония открытия состоялась в 2016-м, на ней присутствовал тогдашний президент США Барак Обама.
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