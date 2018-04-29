Выставка книг «Советы художника»

На выставке «Советы художника» в немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта» посетители смогут познакомиться с яркой и познавательной литературой, которая откроет тайны изобразительного искусства как взрослым, так и детям.