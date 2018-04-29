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Выставка книг «Советы художника»
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Выставка книг «Советы художника»
Ревизор.ru
30 минут назад
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Ревизор.ru
На выставке «Советы художника» в немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта» посетители смогут познакомиться с яркой и познавательной литературой, которая откроет тайны изобразительного искусства как взрослым, так и детям.
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