Петербургское метро будет работать в «Ночь музеев»

Метро Петербурга не будет закрываться в «Ночь музеев», сообщается на официальном сайте проекта. Кроме этого, с 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы.

Акция начнется 19 мая в 18:00 и продлится до 6:00 20 мая. Стоимость единого билета, дающего право входа во все музеи-участники, составляет 400 рублей. С 1 мая его можно будет купить в музеях и в билетных кассах.