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Петербургское метро будет работать в «Ночь музеев»
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Петербургское метро будет работать в «Ночь музеев» 

Собака 22 минуты назад
Фото: Собака
Метро Петербурга не будет закрываться в «Ночь музеев», сообщается на официальном сайте проекта. Кроме этого, с 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы.
Акция начнется 19 мая в 18:00 и продлится до 6:00 20 мая. Стоимость единого билета, дающего право входа во все музеи-участники, составляет 400 рублей. С 1 мая его можно будет купить в музеях и в билетных кассах.
В 2018 году к акции присоединятся 17 новых музеев, среди которых обновленный Музей российских железных дорог, парк «Россия — моя история» и Институт высокомолекулярных соединений РАН.
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