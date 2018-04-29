В Петербурге открылся сезон фонтанов

Сезон фонтанов стартовал в Санкт-Петербурге, передает ТВ Центр

Уже заработали фонтаны у Казанского Собора и на Невском проспекте. Готовится к открытию знаменитый каскадный комплекс в музее-заповеднике «Петергоф».