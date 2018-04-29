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В Петербурге открылся сезон фонтанов
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В Петербурге открылся сезон фонтанов 

Газета.Ru 4 часа назад
Сезон фонтанов стартовал в Санкт-Петербурге, передает ТВ Центр.
Уже заработали фонтаны у Казанского Собора и на Невском проспекте. Готовится к открытию знаменитый каскадный комплекс в музее-заповеднике «Петергоф».
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