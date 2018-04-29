14 публичных домов закрыли благодаря активистам

Активисты городского движения «Красивый Петербург» помогли местной полиции вычислить 14 городских борделей, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В опубликованном письме от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщается, что проверки были проведены по 15 адресам в шести районах города.

Лишь по одному адресу полицейские не нашли борделя, остальные данные оказались точными.

«Участники движения «Красивый Петербург» выявляют в каждом районе заведения, пачкающие город своими листовками, трафаретами или табличками, и ежемесячно подают эти списки в полицию. Мы хотим, чтобы подобная реклама на улицах Петербурга стала неприемлемым явлением», — говорится в сообщении группы.

Сотрудницы борделей получили штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Притоны закрыты.