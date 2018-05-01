«Бал цветов» состоится в Москве 1 мая 

В парке Москвы имени 50-летия Октября состоится «Бал цветов», который пройдет уже 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Гостей торжества ожидают цветочные декорации и мастер классы.
Здесь пройдет «Бал цветов» — мероприятие, включающее в себя многочисленные цветочные декорации и мастер-классы по изготовлению цветов из различных материалов
— сообщение.
Также в парке будет звучать романтичная музыка. А поддерживать волшебную атмосферу будут аниматоры — цветочные феи, которые предложат гостям праздника сыграть в различные игры.
Замкнет круг цветочного бала яркая концертная программа полная красок весны и лета, а посетители смогут принять участие в танцевальном флешмобе
— сообщение.
Уточняется, что начало торжества состоится в 13:00 по московскому времени. В завершение вечера гостей ждет концертная программа.
Летний сезон в спорткомплексе «Лужники» откроется 1 мая. Для всех гостей здесь будут доступны новые спортивные и детские площадки, а также подготовлен музыкальный фестиваль и активный отдых.