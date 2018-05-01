«Маркет местной еды» объявил дату первого в этом сезоне фестиваля

Пятый сезон «Маркета местной еды» откроется во дворе Музея Москвы 19 мая, сообщают наши коллеги из The Village.

В двухдневном фестивале примут участие около 40–50 проектов, которые будут готовить тако, бургеры, авторские салаты, лимонады, буррито и другие блюда.

Открытие нового сезона пройдет в один день с «Ночью музеев». Посетители маркета, оставшиеся 19 мая до позднего вечера, смогут бесплатно посетить Музей Москвы.

Всего в юбилейном сезоне запланировано шесть «Маркетов местной еды», последний из которых пройдет в октябре.