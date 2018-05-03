На Невский проспект вышли электробусы

На смену троллейбусам на Невский проспект вышел новый вид городского общественного транспорта — электробус, сообщает пресс-служба «Горэлектротранса». Он будет курсировать по центру Северной столицы с 3 по 5 мая.

Электробусы будут ходить по маршруту троллейбуса №22 — от Хасанской улицы до Владимирского проспекта. Кроме того, длительность заряда позволит транспортному средству двигаться даже по Большой Морской улице, которая не оборудована контактной сетью.

Всего на маршрут выпущено 16 электробусов. Меры приняты на время ремонта дорожного покрытия Невского проспекта.