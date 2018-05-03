Ремонт Невского проспекта парализовал движение в центре Петербурга

Центр Петербурга встал в пробках из-за ремонта Невского проспекта. Движение затруднено в четверг, 3 мая.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», водители не могут проехать не только по Невскому проспекту, но и по прилегающим к нему улицам. Так, на набережной Фонтанки вереница автомобилей растянулась 2 километра. На Литейном пробка длиной в 1,2 километра. Почти такой же затор — на Загородном проспекте.

Водителей просят учитывать ситуацию в центре города и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, ремонт Невского проспекта продолжится до середины мая.