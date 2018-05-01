Полтавченко: Петербург был, есть и всегда будет городом трудовой славы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил горожан с 1 мая, сообщается на сайте администрации города.

Полтавченко принял участие в шествии, посвященном празднику вены и труда. После этого на Дворцовой площади прошел праздничный концерт.

«Мы любим наш город. Именно благодаря тому, как вы работаете и трудитесь, как вы заботитесь о Петербурге, город был, есть и всегда будет городом трудовой славы, потому что в нем работают самые лучшие, самые надежные и профессиональные люди», — сказал глава Петербурга.

Он поблагодарил петербуржцев за труд и пожелал всем счастья, мира и добра.

Тысячи петербурцев учатвовали в праздничной демонстрации, несмотря на проливной дождь.

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