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Полтавченко: Петербург был, есть и всегда будет городом трудовой славы
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Полтавченко: Петербург был, есть и всегда будет городом трудовой славы 

Мир24 4 часа назад
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил горожан с 1 мая, сообщается на сайте администрации города.
Полтавченко принял участие в шествии, посвященном празднику вены и труда. После этого на Дворцовой площади прошел праздничный концерт.
«Мы любим наш город. Именно благодаря тому, как вы работаете и трудитесь, как вы заботитесь о Петербурге, город был, есть и всегда будет городом трудовой славы, потому что в нем работают самые лучшие, самые надежные и профессиональные люди», — сказал глава Петербурга.
Он поблагодарил петербуржцев за труд и пожелал всем счастья, мира и добра.
Тысячи петербурцев учатвовали в праздничной демонстрации, несмотря на проливной дождь.
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