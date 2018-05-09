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Праздничные салюты озарят небо 28 городов
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Праздничные салюты озарят небо 28 городов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos
Праздничные салюты будут запущены в День Победы в 28 российских городах, в которых находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
В том числе праздничные салюты озарят небо восьми городов-героев: Санкт-Петербурга, Смоленска, Мурманска, Тулы, Новороссийска, Волгограда, Севастополя и Керчи. Красочными огнями россияне смогут полюбоваться в 22:00 по местному времени.
В Москве во время салюта запустят 75 разноцветных фейерверков, гамма которых насчитывает 550 цветов и оттенков. Салютные установки будут расположены на 16 площадках. На Поклонной горе звуковое сопровождение будут обеспечивать пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны. В общей сложности они дадут 30 залпов.
В 2018 году в России празднуется 73-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На сайте Минобороны РФ работает особый раздел, в котором показаны интерактивные схемы парадов Победы в 27 российских городах. Для Москвы подготовили особое приложение, в котором можно узнать о точном количестве и характеристиках военной техники, которая пройдет по Красной площади. «360» узнал у военного эксперта, чем будет отличаться парад Победы этого года от предыдущего.
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