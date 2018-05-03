Музеи Казанского кремля перешли на новый график работы

Посетителей снова принимают по понедельникам.

Музей естественной истории Татарстана, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора — все дни, кроме пятницы, с 10:00 до 18:00. В пятницу — с 11:00 до 20:00.

Музей исламской культуры — каждый день с 9:00 до 19:30.

Такой график работы продлится до 30 сентября.

Казанский кремль принимает посетителей ежедневно. Вход через Спасскую башню открыт круглосуточно, через Тайницкую с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 18:00.

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