Тайны парка Победы: уфимцев приглашают на бесплатную экскурсию

В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне в уфимском парке Победы пройдет бесплатная экскурсия под названием «Наш вклад в Победу!». Прийти и послушать интересные факты о сражениях могут все желающие.

— Для уфимцев и гостей столицы будут работать представители детского центра туризма, краеведения и экскурсий «Зенит» — призеры открытого городского конкурса среди экскурсоводов «Уфа туристическая». Экскурсия будет содержать много интересных и малоизвестных фактов, а также описание значимых событий войны. Уфимцы узнают, насколько ценный вклад в победу внесли в своё время жители нашей республики и башкирской столицы, — пояснили в городской администрации.

Стать участником экскурсии может любой желающий, для это нужно подойти в парк Победы 5 мая к 15:00.