Ещё
Тайны парка Победы: уфимцев приглашают на бесплатную экскурсию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайны парка Победы: уфимцев приглашают на бесплатную экскурсию 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне в уфимском парке Победы пройдет бесплатная экскурсия под названием «Наш вклад в Победу!». Прийти и послушать интересные факты о сражениях могут все желающие.
— Для уфимцев и гостей столицы будут работать представители детского центра туризма, краеведения и экскурсий «Зенит» — призеры открытого городского конкурса среди экскурсоводов «Уфа туристическая». Экскурсия будет содержать много интересных и малоизвестных фактов, а также описание значимых событий войны. Уфимцы узнают, насколько ценный вклад в победу внесли в своё время жители нашей республики и башкирской столицы, — пояснили в городской администрации.
Стать участником экскурсии может любой желающий, для это нужно подойти в парк Победы 5 мая к 15:00.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе музеи будут бесплатно работать для школьников В Уфе закрыли MacDonald’s Не фонтан: в Уфе продолжают умирать декоративные источники советской эпохи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»
10 звезд, которые выросли в нищете4
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Куда исчезают дети-актеры
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение