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Вторую канатную дорогу построят в Москве
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Вторую канатную дорогу построят в Москве 

dom.lenta.ru 13 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
Власти столицы поддержат проект строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Об этом сообщается на сайте московского стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.
«Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим», — приводятся в сообщении слова Хуснуллина. Чиновник отметил, что город активно работает над улучшением транспортной доступности не только в центре Москвы, но и в других районах.
Фуникулер между «Сходненской» и «Речным вокзалом» может быть запущен по инициативе одной из немецких строительных компаний, работающих в Москве, и австрийского производителя подъемников.
В мае в столице планируется запустить первую канатную дорогу — она свяжет Воробьевы горы и стадион «Лужники». На трассе протяженностью почти 700 метров построены три станции.
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