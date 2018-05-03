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9 мая казанцы напишут письма участникам войны
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9 мая казанцы напишут письма участникам войны 

Казанский Портал 39 минут назад
9 мая в Музее истории государственности Татарстана казанцы смогут поучаствовать в акции «Письмо деду». Все желающие напишут письма ветеранам. Акция стартует в 10:00 и продлится до 17:00.
В письмах казанцы смогут задать вопросы ветеранам, рассказать им о своих родственниках, которые участвовали в войне, поблагодарить их и написать пожелания.
Всем участникам обещают подарки. Самые интересные письма разместят на официальных страницах музея «Казанский Кремль» и Музея истории государственности Татарстана в соцсетях, сообщает пресс-служба музея «Казанский Кремль».
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