9 мая казанцы напишут письма участникам войны

9 мая в Музее истории государственности Татарстана казанцы смогут поучаствовать в акции «Письмо деду». Все желающие напишут письма ветеранам. Акция стартует в 10:00 и продлится до 17:00.

В письмах казанцы смогут задать вопросы ветеранам, рассказать им о своих родственниках, которые участвовали в войне, поблагодарить их и написать пожелания.

Всем участникам обещают подарки. Самые интересные письма разместят на официальных страницах музея «Казанский Кремль» и Музея истории государственности Татарстана в соцсетях, сообщает пресс-служба музея «Казанский Кремль».

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