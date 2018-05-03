Уикенд в Петербурге с 4 по 6 мая

Режиссерский дебют Константина Хабенского , звездная франшиза «Мстители» и новый Уэс Андерсон в прокате, «Ленинградская» симфония Шостаковича снова в Филармонии, а также последний шанс увидеть выставку Роберта Фалька — как весело провести эти выходные в городе.

с 3 мая

Фильм «Мстители: Война бесконечности» / Avengers: Infinity War

с 3 мая

Фильм «Остров собак» / Isle of Dogs

с 3 мая

Фильм «Собибор»

Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году, и сам же исполнил в нем главную роль. 5% от сборов картины — впервые в истории российского проката — пойдут на лечение больных раком детей.

4, 5 мая

«Ледовый дворец»

Шоу «OVO» от Cirque du Soleil

В Петербурге заканчиваются гастроли Cirque du Soleil с постановкой из жизни насекомых. В «OVO» впервые за много лет можно увидеть номер «Икарийские игры» — в нем акробаты не только жонглируют предметами с помощью ног, но и выполняют поддержки и перебрасывают друг друга.

4 мая

21:00 Иоанновский мост

Экскурсия по Петропавловской крепости

В пятницу после закрытия территории Петропавловской крепости для посетителей ДК Льва Лурье проведет специальную вечернюю экскурсию. В программу входит посещение Невской панорамы. Лектор — София Лурье. Организаторы предупреждают, что ночью резко холодает и рекомендуют тепло одеваться.

5 мая

Фотофабрика Polygon (территория завода «Арсенал») 10:00

Фестиваль «День кино-2018»

5 мая

19:00 киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Летят журавли»

В киноцентре «Родина» в субботу покажут на большом экране один из лучших фильмов о войне — отреставрированную копию картины «Летят журавли» Михаила Калатозова . Перед сеансом с лекцией выступит главный редактор журнала «Искусство Кино» Антон Долин

5 мая

20:00 «Филармония»

Концерт в честь Дня Победы

В субботу в Большом зале оркестр Филармонии под управлением Юрия Темирканова исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича . Именно здесь, 9 августа 1942-го, в осажденном городе состоялась ее ставшая исторической премьера.

5 мая

20:00 пространство «Пальма»

Футбольный Science Slam

В Петербурге в субботу пройдет очередной Science Slam — выступления ученых в формате стенд-апа. На этот раз темой станет футбол. В программе — рассказы про психологию фанатов, разработку тренажеров для игроков и многое другое. Подробности здесь.

5 мая

23:55 «Blank»

Вечеринка с участием Borys

В субботу в «Blank» на Арсенальной набережной выступит резидент культового киевского клуб «Closer» Borys. Локальная поддержка от Kuzma Palkin, Module Werk, Zaletny.

6 мая

16:00 «Порт Севкабель»

Выставка BYOBВ

«Порт Севкабель» в воскресенье пройдет международный арт-проект Bring Your Own Beamer («Принеси свой проектор»). Принять участие и показать свои инсталляции может практически любой медиахудожник — предварительный отбор минимальный.

6 мая

19:00 «Родина»

Спецпоказ фильма «Пианист»

В честь приближающегося Дня Победы в «Родине» покажут на большом экране знаменитую картину Романа Полански «Пианист». В ее основу легли мемуары Владислава Шпильмана, одного из лучших музыкантов Польши 1930-х годов, о годах, проведенных в нацистской оккупации.

6 мая

20:00 Aurora Concert Hall

Концерт Славы КПСС

Рэпер Вячеслав Машнов (ака Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский) на этот раз выступит под своим самым советским псевдонимом. Под ним он, например, сотрудничает с певицей Марией Дризик , которая играет главную роль в его клипе «Грустные танцы».

до 6 мая

KGallery

Выставка Роберта Фалька

В KGallery до 6 мая проходит выставка живописи и графики Роберта Фалька — творца раннесоветской еврейской культуры (из частных коллекций и собрания галереи). Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины экспонируются впервые.

до 6 мая

«Порт Севкабель»

Выставка «Lingwe universala»

В «Порт Севкабель» до 6 мая проходит выставка современных петербургских художников, организованная кураторами-магистрантами факультета Свободных искусств и наук СПбГУ Анной Ильиной и Ольгой Рудой. Концепция проекта «Lingwe universala» («универсальный язык» на эсперанто) — выстраивание коммуникации между специалистами арт-мира как оспоренное сотрудничество.

до 6 мая

Центр Михаила Шемякина

Выставка «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые»

К 75-летию Михаила Шемякина в центре его имени открылась экспозиция, в которой представлены его работы 1960-х годов из частных собраний. На выставке собрано около пятидесяти произведений ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором стал друг художника, знаток нонконформизма 1960-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.