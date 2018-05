Сценарий на уикенд

Короткая рабочая неделя способна выбить из сил даже больше пятидневки. Длинных выходных уже не будет, отчего отдыхать и веселиться хочется в два раза больше. Благо поводов хорошо провести время у нас предостаточно!

Выходим на улицу

В эти выходные сообщений от МЧС об ураганах не ожидается, а значит, погодка будет что надо! Если прошедшие праздники провела на даче, так и не успев поболтать с подругой в ресторанчике, то сейчас самое время исправлять ситуацию: открывается летний сезон веранд!

Завтрак на крыше. А точнее, на крыше старинного особняка, где уже расположилась веранда ресторана русской кухни «Воронеж» на Пречистенке. Отсюда открывается чудесный панорамный вид на храм А точнее, на крыше старинного особняка, где уже расположилась веранда ресторана русской кухни «Воронеж» на Пречистенке. Отсюда открывается чудесный панорамный вид на храм Христа Спасителя и весь район Кропоткинской, который особенно красив под лучами весеннего солнца.

А из обширного меню блюд под аккомпанемент живописному пейзажу отлично сыграют новые десерты в модернизированном деревенском стиле. Наши фавориты — сметанное облако с вяленой клубникой и сливочный морковный торт с имбирным соусом. Этим не удивишь? Тогда…

…еще больше экзотики! Советуем вспомнить, что легендарный ресторан паназиатской кухни «Турандот» в мае также открывает стилизованную под дворцовый сад трельяжную террасу. В окружении живых деревьев, роз, дикого винограда и журчащих фонтанов здесь будут подавать изумительные бранчи и, конечно же, аутентичные вьетнамские роллы и тающую во рту японскую мраморную говядину кобе.

Ну а если эти места не приглянулись, вот еще несколько наводок на отличные заведения, которые уже сейчас открыли свои веранды.

Заглянуть на бокал вина стоит в ресторан Bottoms Up, веранда которого открывает вид на архитектуру Климентовского переулка.

На веселый коктейль заглядывай в «Рукколу» на Новом Арбате, где проведут зажигательные вечеринки под отвязные треки.

Напротив, за тишиной и покоем можно отправиться на террасу французского необистро «Жеральдин» — идеальное место для неспешных завтраков в атмосфере Прованса. Кстати, именно здесь можно прятаться от шумной толпы на 9 Мая.

Наоборот же, быть в гуще событий военного парада можно, сидя на террасе ресторана «Dr. Живаго», которая расположилась прямо напротив Кремля.

Идем в кино

Словом, одними верандами на выходных сыт не будешь, больше зрелищ подарят умопомрачительные кинопремьеры.

Перед Днем Победы нельзя пропустить дебютную режиссерскую работу «Собибор» . Название фильма взято у одноименного нацистского лагеря в Польше, где в 1943 году заключенные во главе с лейтенантом Красной Армии нельзя пропустить дебютную режиссерскую работу Константина Хабенского . Название фильма взято у одноименного нацистского лагеря в Польше, где в 1943 году заключенные во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание. Это реальная история, которая и будет показана в ленте.

Комиксы в студию. Немного задержавшаяся премьера третьей части супергеройской ленты «Мстители: Война бесконечности» , наконец, выходит на большие экраны в русском прокате. На этот раз в сюжете картины будут фигурировать чуть ли не все возможные персонажи киновселенной Marvel, и встретятся они, чтобы побороть внушительного антагониста — титана Таноса.

Запасись попкорном: хронометраж картины аж два часа тридцать минут, но гарантируем — время не проведешь зря, ведь оценки критиков и зрителей у фильма зашкаливают, что соответствует повышенному ожиданию.

Альтернатива эпичным блокбастерам — неординарный мультфильм «Остров собак» — расскажет об истории отважного 12-летнего Атари Кобаяши. В фильме мальчик выступит против жестоких указов своего опекуна, а по совместительству мэра города Мегасаки, который приказал сослать всех собак на местную свалку. Атари отправится в опасное приключение, чтобы спасти своего верного пса, а также восстановить справедливость во всей префектуре.

А подвигаться

Согласись, в мае двигаться хочется больше, дольше и интенсивней, а значит, такую энергию надо направить в правильное русло.

Например, в танцевальный ад с девизом «Цвет настроения синий». Устраивает его 5 мая арт-пространство и точка сбора главных столичных креативщиков клуб Untitled. Вероятно, таким образом он поддерживает стремление Киркорова к бескомпромиссному веселью и заодно приглашает на тусовку с самыми популярными треками всех времен и народов. Из динамиков прозвучат треки, которые возглавляли мировые чарты и получили заслуженное право называться the best of the best.

Организаторы еще не понимают, какой их ждет аншлаг, а мы уже подбираем платье, чтобы танцевать под ритмы Despacito.