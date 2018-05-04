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В Петербурге с георгиевскими ленточками раздадут памятки с правилами их ношения
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В Петербурге с георгиевскими ленточками раздадут памятки с правилами их ношения 

Говорит Москва 10 часов назад
По его словам, к сожалению, в последнее время символ Победы используют не по назначению.
Георгиевские ленточки начнут раздавать с завтрашнего дня у всех станций метро в Петербурге.
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