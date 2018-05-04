В Петербурге с георгиевскими ленточками раздадут памятки с правилами их ношения

По его словам, к сожалению, в последнее время символ Победы используют не по назначению.

Георгиевские ленточки начнут раздавать с завтрашнего дня у всех станций метро в Петербурге.