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Фестиваль «САД — счастливое и активное долголетие» пройдет в Петербурге
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Фестиваль «САД — счастливое и активное долголетие» пройдет в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 4 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В День города в Петербурге состоится III фестиваль«САД — счастливое и активное долголетие». Мероприятие пройдет с 12.00 до 19.00 26 мая в Михайловском саду.
Событие проводится с просветительской миссией — популяризация активного образа жизни и развитие потенциала людей старшего возраста. По словам организаторов, фестиваль станет городской площадкой для встреч и общения людей, которым хочется открывать новые возможности в старшем возрасте.
Фонд «Добрый город Петербург» пригласит на фестиваль специалистов своего дела и интересных людей 50+, которые поделятся своим опытом, знаниями и идеями в формате лекций, занятий, мастер-классов и дискуссий.
Со сцены выступят: Olympic Brass с программой «Музыка кино», виртуозный инструментальный ансамбль «Эссе-Квинтет», ВИА «Рабочий и колхозница» с кавер-версиями советских хитов.
Событие включает несколько тематических пространств: творчество и хобби, работа и занятость, здоровье, отношения, образование. Каждое раскрывает разные сферы гармоничного образа жизни.
Для тех, кто сам мечтает реализовать свой проект, пройдут интерактивные семинары — от идеи к проекту, как найти команду и финансирование, как начать действовать.
Вход на фестиваль свободный, без возрастных ограничений.
Чтобы первыми получать информацию о программе фестиваля — зарегистрируйтесь.
Сайт фестиваля: фестивальсад.рф
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