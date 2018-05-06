В Национальном музее Дамаска открыли выставку работ современных сирийских художников

Директор Национального музея Дамаска Касем аль-Мухаммад рассказал об открытии выставки работ современных сирийских художников.

«Мы открыли выставку работ современных художников Сирии, которую мы планируем сделать ежегодной. Этой традиции уже много-много лет… И после перерыва, связанного с войной, мы возрождаем эту традицию», — цитирует его РИА Новости

По его словам, художники будут приходить в парк на территории музея и писать свои работы в течение десяти дней, после чего их картины будут выставляться на выставке.

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