Стала известна программа «Ночи музеев» во Владивостоке

Акция пройдет 19 мая.

Приморский государственный объединенный музей имени Владимира Арсеньева представил программу акции «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая.

«Друзья! Мы вновь готовим для вас большой праздник. «Открывать завтра» будем 19 мая и только вместе с вами! Программа настолько насыщенная, что никак не хочет умещаться здесь. Поэтому в шапке профиля мы разместили прямую ссылку на расписание. И, конечно, ближайшие две недели будем рассказывать подробнее о каждом событии!» — говорится в сообщении музея в инстаграме.

Публикация от Приморский музей им. Арсеньева (@arseniev_museum)

3 Май 2018 в 4:02 PDT Посмотреть программу можно здесь.