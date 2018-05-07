На фестивале «Вкусная Казань» научат готовить татарский чай

Фестиваль «Вкусная Казань» в выходные 12 и 13 мая в Казани, где научат готовить татарский чай и национальные блюда, продлится с 12 часов дня до 9 часов вечера. В ближайшие выходные в Казани состоится открытие летнего туристического сезона, рассказала руководитель Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова . Он начнется в 12 часов 12 мая возле Дворца земледельцев с квеста «Ай да Казань!». Маршрут квеста составлен вместе с краеведами, экскурсоводами Казани и пройдет по достопримечательностям города. Участники будут взаимодействовать с игрой через смартфоны, происходящее будут транслировать в эфире радиостанций. Принять участие может любой человек старше 18 лет, регистрация ведется до 21 часа 7 мая.

12 и 13 мая с 12 до 21 часа в парке Тысячелетия будет работать 4-й гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Откроются тематические зоны, фермерский рынок, детская зона. Гостям мероприятия покажут мастер-классы по приготовлению национальных блюд и татарского чая. Победители конкурсов получат сертификаты на ужин в ресторан. Вход на фестиваль свободный.