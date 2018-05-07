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Музей модерна в Ночь музеев предлагает взять с собой любую вещь
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Музей модерна в Ночь музеев предлагает взять с собой любую вещь 

Волга Ньюс 1 час назад
Музей Модерна в эту ночь приглашает гостей поучаствовать в создании однодневного музея вещей. Для этого необходимо принести в музей любую вещь, которую посетители сами хотели бы показать. Хозяин сам найдет своей вещи место во дворе, в конце вечера вещи соберутся в коллективную выставку. На втором этаже музея на выставке «У истоков модерна» посетители смогут увидеть произведения великих русских художников начала 20 века (М. Врубеля, И. Левитана, К. Коровина, В. Серова и других) из знаменитой усадьбы Абрамцево, одного из главных центров русского модерна. В подвале на выставке «Изъятие» Музей Модерна напомнит гостям вечера о столетии реформы русской орфографии, плодами которой люди пользуются до сих пор.
В программе также будут экскурсии, выступления музыкальных групп, медиаинсталляции во дворе музея, специальные конструкции для расстановки вещей посетителей, десерты и напитки от кафе Музея Модерна.
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