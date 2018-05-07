В деревне Кобона откроют обновлённый музей Дороги Жизни

Общая экспозиционная площадь музея, который откроют в деревне Ленобласти, составляет 215 квадратных метров.

В Кировском районе Ленинградской области в понедельник, 7 мая, состоится открытие обновлённой экспозиции музея «Кобона: Дорога Жизни», сообщает пресс-служба правительства региона. В программе — рассказ об истории создания экспозиции и экскурсия по музею.

Общая экспозиционная площадь составляет 215 кв. метров, выставка располагается в восьми залах на двух этажах. Тематически музей разделён на несколько блоков: «Дорога жизни», «История деревни Кобона», «Кобона — деревня на Ладоге», «Жизнь и творчество поэта А. А. Прокофьева» и «История школы, в здании которой находится музей».

Музей был открыт в 1980 году в здании бывшей средней школы, служившей в годы войны эвакопунктом. В 2010 году пожар практически уничтожил здание. Через пять лет оно было восстановлено, открыта первая временная выставка, после чего начались работы по созданию постоянной экспозиции.