Культгид: чем заняться в Москве с 8 по 13 мая 

От салютов на высоте 215 метров до детских соревнований по футболу.
ГОРОД
«Музыка для фейерверков»
Когда: 9 мая Где: Музей-Смотровая Москва-Сити
Вопрос «Где смотреть салюты в День Победы?» отпадает, как только узнаешь, что приготовили в Москва-Сити. А именно: специальную программу Павла Карманова «Музыка для фейерверков». Звуковой перформанс одновременно пройдет в панорамном лофте Музея на 58 этаже и на крыше небоскреба «Империя». Уникальный музыкальный перформанс — дань современных музыкантов тем, кто защищал Отечество, и всем нам, кто живет сегодня в мире. Концерт пройдет на высоте 215 метров над Москвой. Приобрести билет можно на сайте www.museum.citymoscow.ru.
Шоу OVO от Cirque du Soleil
Когда: с 8 по 20 мая Где: ДС «Лужники»
Cirque du Soleil искал необычную идею для своего юбилейного 25-го шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, казалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. «Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители — в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением» — делится Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России.
КИНО
Красавица для чудовища
Когда: с 10 мая Эль Фаннинг, которую мы уже привыкли видеть в амплуа нежных юных девушек, как минимум в «Малефисенте» и в «Неоновом демоне», не изменяет своему образу. В новом фильме «Красавица для чудовища» Эль играет 18-летнюю Мэри, которая влюбляется, как потом оказывается, в монстра. Как прошла трансформация возлюбленного и почему героиня решила написать роман о Франкенштейне мы узнаем уже в четверг.
МУЗЫКА
Концерт Alt-J Когда: 12 мая Где: Известия Hall
Английская группа выступала в Москве в прошлом августе, но видимо соскучилась и вот возвращается с еще одним концертом. Почему на него стоит пойти читайте в интервью клавишника и бэк-вокалиста группы Гаса Ангер-Гамильтона.
ТЕАТР
Премьера спектакля «Игра»
Когда: 10, 11, 12 и 31 мая Где: Малая сцена Театра Наций
В Театре Наций вновь работает болгарский режиссер Явор Гырдев.. На этот раз он ставит пьесу Энтони Шеффера, более известную как «Сыщик» — так назывался и фильм Кеннета Брана (2007), ставший ремейком «Игры на вылет» Джозефа Манкевича (1972). Драматург Михаил Дурненков, адаптировавший текст Шеффера для Театра Наций, перенес действие в наши дни и немного поменял биографии героев. Так что, даже если вы смотрели оба голливудских фильма, с трудом сможете предугадать развитие сюжета в спектакле, который Явор Гырдев сравнивает с виртуальной стратегической игрой: ее герои считают, что движутся к цели, а на самом деле, каждый раз выходят на новый уровень заблуждения — и упускают тот момент, когда игра превращается в действительность.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Будущее зависит от тебя»
Когда: с 11 по 16 мая Где: стадион «Сапсан-Арена»
в Москве пройдут первые в истории международные соревнования по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», организованные компанией «МегаФон» при поддержке благотворительных организаций Save the Children и Street Child United. Двадцать четыре команды — по 12 команд юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет — из 21 страны сразятся на поле стадиона «Сапсан-Арена» за звание чемпионов. Цель международного турнира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» — дать детям, оставшимся без попечения родителей или без поддержки взрослых, шанс на успех и возможность самим создавать свое будущее через реализацию и признание в одном из самых популярных видов спорта в мире — футболе.