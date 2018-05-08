Культгид: чем заняться в Москве с 8 по 13 мая

От салютов на высоте 215 метров до детских соревнований по футболу.

ГОРОД

«Музыка для фейерверков»

Когда: 9 мая Где: Музей-Смотровая Москва-Сити

Вопрос «Где смотреть салюты в День Победы?» отпадает, как только узнаешь, что приготовили в Москва-Сити. А именно: специальную программу Павла Карманова «Музыка для фейерверков». Звуковой перформанс одновременно пройдет в панорамном лофте Музея на 58 этаже и на крыше небоскреба «Империя». Уникальный музыкальный перформанс — дань современных музыкантов тем, кто защищал Отечество, и всем нам, кто живет сегодня в мире. Концерт пройдет на высоте 215 метров над Москвой. Приобрести билет можно на сайте www.museum.citymoscow.ru.

Шоу OVO от Cirque du Soleil

Когда: с 8 по 20 мая Где: ДС «Лужники»

Cirque du Soleil искал необычную идею для своего юбилейного 25-го шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, казалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов. «Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители — в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением» — делится Наталья Романова , генеральный директор Cirque du Soleil в России.

КИНО

Красавица для чудовища

Когда: с 10 мая Эль Фаннинг, которую мы уже привыкли видеть в амплуа нежных юных девушек, как минимум в «Малефисенте» и в «Неоновом демоне», не изменяет своему образу. В новом фильме «Красавица для чудовища» Эль играет 18-летнюю Мэри, которая влюбляется, как потом оказывается, в монстра. Как прошла трансформация возлюбленного и почему героиня решила написать роман о Франкенштейне мы узнаем уже в четверг.

МУЗЫКА

Концерт Alt-J Когда: 12 мая Где: Известия Hall

Английская группа выступала в Москве в прошлом августе, но видимо соскучилась и вот возвращается с еще одним концертом. Почему на него стоит пойти читайте в интервью клавишника и бэк-вокалиста группы Гаса Ангер-Гамильтона.

ТЕАТР

Премьера спектакля «Игра»

Когда: 10, 11, 12 и 31 мая Где: Малая сцена Театра Наций

В Театре Наций вновь работает болгарский режиссер Явор Гырдев .. На этот раз он ставит пьесу Энтони Шеффера, более известную как «Сыщик» — так назывался и фильм Кеннета Брана (2007), ставший ремейком «Игры на вылет» Джозефа Манкевича (1972). Драматург Михаил Дурненков , адаптировавший текст Шеффера для Театра Наций, перенес действие в наши дни и немного поменял биографии героев. Так что, даже если вы смотрели оба голливудских фильма, с трудом сможете предугадать развитие сюжета в спектакле, который Явор Гырдев сравнивает с виртуальной стратегической игрой: ее герои считают, что движутся к цели, а на самом деле, каждый раз выходят на новый уровень заблуждения — и упускают тот момент, когда игра превращается в действительность.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Будущее зависит от тебя»

Когда: с 11 по 16 мая Где: стадион «Сапсан-Арена»