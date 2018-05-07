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«Ночь музеев» в 2018 году будет посвящена теме «Шедевры из запасников»
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«Ночь музеев» в 2018 году будет посвящена теме «Шедевры из запасников» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Всероссийская акция «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая, в этом году будет посвящена теме «Шедевры из запасников», сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры РФ.
"Тема акции в этом году — «Шедевры из запасников». К акции присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и даже киностудии", — говорится в сообщении.
Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты.
В Москве в «Ночь музеев» культурные программы пройдут, в частности, в Государственной Третьяковской галерее и Историческом музее, в усадьбе Кусково, музее-заповеднике «Мелихово», на крыше Государственного Дарвиновского музея, на киностудии «Союзмультфильм» и в других учреждениях.
В 2017 году акцию посетили более 2 миллионов человек. Главными темами «Ночи музеев» стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.
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