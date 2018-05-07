Москва 24 покажет, какие новшества ждут москвичей на акции «Ночь в музее» 

11 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции «Ночь в музее». В этом году она пройдет в столице в двенадцатый раз, в ночь с 19 на 20 мая. Она охватит музеи, театры, галереи, арт-центры и школы искусств. В этом году акция поменяет формат и выйдет во дворы музеев, где гостей ждут музыка, видео-проекции и световые шоу.
Подробнее о программе и сюрпризах расскажут: первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов; министр Правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский; генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова; генеральный директор «Мосгортур» Василий Овчинников; директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин; исполнительный директор Московского музея современного искусства (MMOMA) Василий Церетели; директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
Прямую трансляцию можно увидеть 11 мая в 14:00 на этой странице.