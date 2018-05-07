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Культурные учреждения Москвы представят гостям особые программы в «Ночь музеев» 19 мая
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Культурные учреждения Москвы представят гостям особые программы в «Ночь музеев» 19 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Москве 19 мая, в этот день различные учреждения культуры подготовили для гостей особые программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.
«Девятнадцатого мая во всех регионах России пройдет 12-я Всероссийская акция «Ночь музеев». Этим вечером музеи, галереи и выставочные залы будут работать непривычно долго — некоторые до самого утра. Культурные учреждения представят гостям особые программы. Тема акции в этом году — «Шедевры из запасников», — говорится в сообщении.
К акции присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и даже киностудии. Например, в Москве в «Ночь музеев» культурные программы пройдут в Государственной Третьяковской галерее и Историческом музее, в усадьбе Кусково и музее-заповеднике «Мелихово», на крыше Государственного Дарвиновского музея и на киностудии «Союзмультфильм», а также еще в сотнях других учреждений.
Официальным информационным партнером акции выступает портал «Культура.РФ». В специальном проекте портала «Ночь музеев» собрана полная афиша мероприятий акции по всей стране и карта мероприятий. Также проект включает в себя материалы об отечественном искусстве, подборки интересных экспонатов российских музеев, виртуальные музейные туры и многое другое.
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